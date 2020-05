A proposta, subscrita pela vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto (PS), e aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD e PCP e a abstenção do CDS-PP e do BE, visa alterar as regras de funcionamento da vertente de apoio à Cultura do Fundo de Emergência Social (FES), no que diz respeito às contrapartidas de trabalho impostas aos beneficiários.

Os eleitos decidiram, em reunião privada, retirar o artigo que estabelecia a obrigação dos artistas de “integrar uma bolsa de trabalho até um máximo de 30 horas por pessoa, a utilizar no prazo de um ano, em atividades de índole cultural e com impacto social, a definir em função das respetivas competências.”

Foi também eliminada a obrigação, destinada às pessoas coletivas, de “desenvolver um projeto cultural, a disponibilizar entradas nas suas atividades, a pontualmente disponibilizar as suas instalações, ou ainda a garantir outra consentânea com a atividade que desenvolvem e com os meios que detêm”.

O documento terá agora de ser aprovada pela Assembleia Municipal de Lisboa.