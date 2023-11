Cândido Costa foi o convidado especial da emissão desta quarta-feira, dia 15 de novembro, de "As Três da Manhã".

No programa, o antigo futebolista participou na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar". "A grande genialidade do Mourinho foi perceber que tinha que te despachar?", perguntou Joana Marques, depois de relembrar que o ex-jogador de futebol tinha sido emprestado nas épocas em que o Futebol Clube do Porto conquistou vários títulos nacionais e europeus.

"A verdade... é que isso não é verdade. Podia responder a isso, porque concordo com isso", brincou Cândido Costa. "Mas dois títulos que aí estão são meus", acrescentou o concorrente de "Taskmaster", da RTP1.

Veja aqui o vídeo.