Na chamada cidade-berço, os efeitos de Guimarães 2012 continuam visíveis nas lojas, no posto de Turismo, nos monumentos, na "referência cultural" que Guimarães se tornou para a "criação de cultura".

Pelas ruas da cidade, o coração que serviu de apresentação e representação de Guimarães2012 é visível em praticamente todas as lojas, "tornou-se símbolo da cidade", explicam os lojistas, que, embora reconheçam que o evento continua a marcar o pulsar do comércio, referem que os anos seguintes a 2012 foram "duros e de retrocesso" no negócio.

"Tudo naquele ano foi bom. Havia atividades diárias, espetáculos, o renascer da nossa história, da nossa portugalidade. Abriram muitas lojas de artesanato, galerias, a restauração teve um impulso, foi, sem dúvida, o momento mais marcante de Guimarães, depois da classificação pela UNESCO do nosso centro histórico como Património da Humanidade", descreveu à Lusa a ex-vereadora da Cultura da autarquia, Francisca Abreu, que exerceu o cargo nos anos que antecederam a CEC e até 2013.

Para a responsável, mesmo com o poder político a "antecipar de alguma forma o efeito ressaca, que é normal depois de um ano tão intenso", ainda assim "muita coisa perdurou".

"Se a cidade já tinha uma dinâmica cultural invejável e pouco comum à dimensão de Guimarães, com a CEC isso não acabou, pelo contrário, a cultura e as atividades culturais enraizaram-se no dia-a-dia dos vimaranenses", apontou.

O "símbolo" CEC levou também Guimarães a assumir-se como "um centro cultural mais desenvolvido e como um novo polo turístico de excelência", com o aumento do número de visitantes aos monumentos da cidade a "manter um nível de crescimento consistente".

"A cidade mudou. Não só pelas estruturas que surgiram, como a Plataforma das Artes e da Criatividade, ou a Casa da Memória, ou muitas outras mais pequenas que foram criadas para aquele ano, mas que perduram, mas também por iniciativas como a Outra voz (Coro comunitário) que ainda se mantêm ativas", referiu Francisca Abreu.

Os vimaranenses, "mas não só, começaram a encarar a Cultura como uma coisa do dia-a-dia, que deve ser acessível a todos e não como uma atividade de elites".