Cardi B, Taylor Swift, Billie Eilish, HAIM, Megan Thee Stallion, Harry Styles, Bad Bunny, DaBaby, Dua Lipa e Post Malone, entre outros, vão atuar na cerimónia dos Grammys, marcada para o dia 14 de março. Nas redes sociais, a Recording Academy revelou a lista de convidados, prometendo mais novidades para breve.

No Twitter, a organização anunciou ainda a presença de Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, Doja Cat, Mickey Guyton, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer, Maren Morris e Roddy Ricch na cerimónia de entrega de prémios.

Trevor Noah será o apresentador da gala e Beyoncé segue na frente da corrida aos prémios com nove nomeações. A artista concorre, por exemplo, ao prémio de Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Canção Rap ou de Melhor Atuação R&B. A liderança conquistada pela cantora norte-americana surpreendeu, já quem em 2020 não lançou nenhum álbum - as colaborações, um single e o lançamento da longa-metragem no Disney+ garantiram as nomeações à artista.

Atrás de Beyoncé está Taylor Swift, que conta com seis nomeações. A cantora está na corrida nas principais categorias, como Melhor Álbum do Ano, Canção do Ano, Melhor Álbum Pop Vocal ou Melhor Atuação Pop a Solo.

Tal como Taylor Swift, o rapper Roddy Ricch e Dua Lipa também somam seis nomeações cada. Já Billie Eilish, a grande vencedora da última edição dos Grammys, conta com quatro nomeações nas principais categorias, incluindo Gravação do Ano e Canção do Ano com "Everything I Wanted".

Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada e Megan Thee Stallion lutam pelo galardão de Melhor Novo Artista.

A cantora portuguesa Maria Mendes também está nomeada para os Grammy pelos arranjos do tema "Asas Fechadas", coassinados com o pianista John Beasley.

Maria Mendes, radicada nos Países Baixos, está indicada para o Grammy de Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, com o tema "Asas Fechadas", de Amália Rodrigues, que gravou no álbum "Close to me", com John Beasley e a Metropole Orkest da Holanda, lançado em outubro de 2019.

Nesta edição há a registar várias estreias em nomeações, nomeadamente do cantor Harry Styles, em três categorias com o álbum "Fine Line", os sul-coreanos BTS, nomeados para Melhor Performance em Duo ou Grupo, e os Strokes, para Melhor Álbum Rock, com "The New Abnormal".

Nas categorias de Melhor Canção Rock e Melhor Performance Rock dominam as mulheres, estando nomeadas Fiona Apple, Brittany Howard, Haim, Grace Potter, Phoebe Bridgers e Big Thief, liderados por Adrianne Lenker.