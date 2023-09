Carlos Coutinho Vilhena regressa aos palcos com a peça "Síndrome de Lisboa", depois de ter esgotado várias datas de norte a sul do país.

O espetáculo vai agora viajar pela primeira vez até Torres Vedras e Braga, regressando Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Já em Lisboa, depois de esgotar quatro atuações no Teatro Tivoli BBVA, o humorista vai subir ao palco do Centro Cultural de Belém.

Com ideia original de Carlos Coutinho Vilhena e texto partilhado com Pedro Durão, “Síndrome de Lisboa” inspira-se em acontecimentos da vida pessoal do autor.

"Sem solução para as constantes ameaças autodestrutivas de um amigo, Carlos é aconselhado a fazer terapia contra a sua vontade. Torna-se assim no último paciente de uma terapeuta que pretende deixar de o ser, interpretada nesta peça pela atriz Catarina Rebelo. É através de uma abordagem sobre a consciência, a culpa e a forma como cada um se vê entre si, pintada pelo seu sentido de humor singular, que Carlos Coutinho Vilhena aprofunda temas sérios ao longo dos 90 minutos propostos", frisa o comunicado.

A encenação está a cargo de João André, o ator e encenador com quem Coutinho Vilhena já fez dupla no documentário "O Resto da tua vida".

Os bilhetes já se encontram disponíveis em todos os pontos de venda oficiais.

Datas - Síndrome de Lisboa

21 de outubro — Teatro-Cine Torres Vedras — Torres Vedras

01 de dezembro — Espaço Vita — Braga

08 de dezembro — Teatro Sá da Bandeira — Porto

20 de dezembro — CCB — Lisboa