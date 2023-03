A inauguração do passeio ribeirinho é no próximo sábado, às 17h30, e conta com um concerto do fadista Camané.

Na cerimónia vão estar o presidente da câmara, Carlos Moedas, estando também presentes o vereador da Cultura, Diogo Moura, os presidentes das juntas de freguesia de Alcântara e de Belém, respetivamente Davide Amado e Fernando Ribeiro Rosa, a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira, o musicólogo Rui Vieira Nery e representantes da família de Carlos do Carmo.

Carlos do Carmo é o intérprete do hino da cidade “Lisboa menina e moça” (Joaquim Pessoa/Fernando Tordo/Paulo de Carvalho).

“Considerado uma das maiores referências da música portuguesa e do Fado em particular, Carlos do Carmo desempenhou um papel da maior relevância na ligação às novas gerações do Fado, estando sempre envolvido na valorização da tradição aliada à inovação”, realça a edilidade alfacinha que destaca, do seu repertório, “Lisboa Menina e Moça”, “Duas Lágrimas de Orvalho” (João Linhares Barbosa/Pedro Rodrigues), "Bairro Alto" (Carlos Simões Neves/Nuno Aguiar/Francisco Carvalhinho), “Canoas do Tejo” (Frederico de Brito) e “Rosa da Noite” (José Carlos Ary dos Santos/Joaquim Luís Gomes), temas “que serão interpretados por Camané nesta homenagem”.