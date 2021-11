A cantora Carolina Deslandes acrescentou esta segunda-feira duas datas extra nos coliseus de Lisboa e Porto, em janeiro do próximo ano, anunciou a promotora.

Aos já anunciados concertos em Lisboa, no dia 21, e no Porto, no dia 22, são agora acrescentadas atuações no dia 20 de janeiro, no Coliseu dos Recreios, e no dia 23, no Coliseu do Porto.

“O mais recente projeto de Carolina Deslandes é um EP, uma curta-metragem e a expressão máxima de uma artista de causas, que se transcende a cada passo que dá. A curta-metragem de ‘MULHER’, em que se podem ouvir as canções do EP e assistir à ficção escrita, narrada e protagonizada por Carolina Deslandes, representa várias gerações de mulheres vítimas de violência doméstica”, pode ler-se no comunicado.