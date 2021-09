André Ventura partilhou na sua conta no Twitter um artigo sobre os concertos de Carolina Deslandes no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no Coliseu do Porto. "É o que eu tenho dito: o panorama cultural está a degradar-se a olhos vistos. Tenho saudades das mulheres a sério, à antiga. Que espetáculo que davam", escreveu o líder do Chega.

Na sua conta no Twitter, a cantora respondeu às críticas. "á três coisas que me fazem ter a certeza que estou no caminho certo: Não ter Twitter; O Ventura não gostar de mim; Não ser 'à antiga' e saber mandar po c*****", frisou.

"Repito: 21 e 22 de Janeiro. Mas se fores homofóbico, racista, xenófobo e tudo o que for dessa família, não venhas. Agradecida", rematou.