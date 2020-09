Frank Hoppmann arrecadou o "Grande Prémio" do concurso, de maior valor monetário, 10 mil euros, com a caricatura do primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, publicada no jornal 'online' alemão Eulenspiegel, em outubro de 2019.

O segundo prémio foi atribuído ao mexicano Darío, com o desenho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, publicado no jornal espanhol Mundiario, enquanto o português Pedro Silva venceu o terceiro prémio, com a caricatura de Christine Lagarde, atual presidente do Banco Central Europeu e presidente do Fundo Monetário Internacional, até novembro de 2019.

A obra foi publicada na plataforma holandesa de cartoons Cartoon Movement.

A categoria de desenho de humor foi ganha pelo grego Georgopalis, com "Message in a Bottle", seguido do nicaraguense Px Molina, com "Populismo", e do croata Listes, com "Novos Líderes Mundiais".

Os trabalhos foram realizados para as publicações Real News, Confidencial e Buduàr, respectivamente.