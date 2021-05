Os The Black Mamba venceram a 55.ª edição do Festival da Canção e vão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio nos Países Baixos. Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, cantada por Tatanka, o vocalista do grupo.

Esta semana, segundo o site Eurovision World, que reúne vários dados das casas de apostas online, Portugal vai conquistar um lugar na final do concurso. Segundo o ranking das canções que vão ser apresentadas na segunda semifinal, a 20 de maio, "Love is on my side" ocupa esta segunda-feira, dia 10 de maio, o décimo lugar.

As semifinais da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção estão marcadas para 18 e 20 de maio e a final para dia 22. Em cada semifinal serão apuradas 10 finalistas.

Portugal participou no evento pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.