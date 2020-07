Com o apoio da Fundação Amália Rodrigues, o Casino Estoril acolhe um ciclo comemorativo em homenagem ao 100º aniversário da fadista. O programa "Fados de Amália no Casino Estoril" reúne três vozes femininas que interpretam os fados e canções tradicionais popularizadas por Amália Rodrigues ao longo da sua carreira.

"Sandra Correia sobe ao palco do Lounge D, no dia 24, seguindo-se, Célia Leiria, no dia 25, e Joana Amendoeira, no dia 29 de Julho. As intérpretes serão acompanhadas por Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, e por Ivan Cardoso e Pedro Soares na viola de fado. Com entrada livre, a não perder, no Lounge D, às 18 horas", avança a promotora.

Com entrada livre, o ciclo "Fados de Amália no Casino Estoril" está agendado para o Lounge D, de 24 a 29 de Julho, às 18 horas.

- Sexta-feira, dia 24, Sandra Correia

- Sábado, dia 25, Célia Leiria

- Quarta-feira, dia 29, Joana Amendoeira