A programação cultural de Castelo Branco para o mês de junho tem espetáculos agendados para o Cineteatro Avenida, com Vitorino e Chrysta Bell, e para o centro cívico, com Bispo.

A programação para junho arranca na noite do dia 1, às 21h30, com o espetáculo "Vem devagarinho para a minha beira", que junta a “voz de Vitorino e o talento de Filipe Raposo e de João Paulo Esteves da Silva, numa voz e dois pianos”.

“Dois dos nossos melhores pianistas criam espaço, embelezam, são solistas, orquestradores, tudo num único fôlego. Espetáculo de subtilezas e emoções únicas, só ao alcance de grandes músicos e intérpretes”, referiu o município de Castelo Branco, numa nota publicada na sua página da Internet.

Segundo a informação disponibilizada, com este trio nasce uma proposta original, em que a palavra se destaca pela escrita, cantada por Vitorino, que dá uma nova voz à poesia de grandes escritores e poetas, como Carlos Gardel ou Lobo Antunes.

No dia 5, o ‘rapper’ Bispo dá um concerto no centro cívico de Castelo Branco, a partir das 18h00.

Bispo é um dos nomes mais carismáticos e com mais relevância do ‘hip hop’ nacional, que tem vindo a conquistar cada vez mais seguidores e fidelizando mais público.

O palco do Cineteatro Avenida recebe, no dia 09 de junho, a partir das 21h30, o concerto de Chrysta Bell, cantora, compositora, atriz e modelo norte-americana, que incorpora elementos dinâmicos teatrais nos seus espetáculos.

Chrysta Bell lançou, em 2017, “We Dissolve”, um álbum de estúdio produzido por John Parish (premiado com um Mercury Prize), colaborador e produtor de longa data de PJ Harvey.

Já em 2021, a artista juntou-se a MarcCollin (dos Nouvelle Vague) para recriar canções clássicas dos The Cure no álbum “Strange as Angels”.

Nos últimos anos, a artista fez digressões em 36 países e 90 cidades e partilhou o palco com artistas como Willie Nelson, Brian Setzer, Donovan, Moby, a banda Yes, Anna Calvi, membros da banda King Crimson, Adrian Utley dos Portishead e David J dos Bauhaus, entre outros.