Na apresentação do programa, que decorreu na Casa do Infante, no Porto, o porta-voz da Marinha Portuguesa adiantou hoje que durante as iniciativas, "abertas a toda a população", vão ter como epicentro a Ribeira e Alfândega do Porto e envolvem cerca de 1.000 militares.

Segundo o comandante José Sousa Luís, o anúncio do Dia da Marinha acontece já na próxima segunda-feira, dia 15 de maio, com a entrada do Navio Escola Sagres na cidade durante a manhã. A entrada do navio está, no entanto, dependente das marés e do caudal do rio Douro.

Ao Navio Escola Sagres, juntar-se-ão, na véspera do arranque das celebrações, a Fragata D. Francisco de Almeida, o Navio Patrulha Oceânico Sines e a Lancha de fiscalização do rio Minho.

A partir de 18 de maio, os navios vão estar de portas abertas durante as 10h00 e 12h00, e as 14h00 e 18h00, e a visita será feita nos Cais da Ribeira e Alfândega.

Durante o mesmo período, estão também previstos batismos de mar nos navios da República Portuguesa Rio Minho e Sagitário, em lanchas e motas de água, no Cais da Polícia Marítima, no Cais da Estiva-Ribeira ou no Cais da Alfândega.

Na quinta-feira, a partir das 11h30, o parque de estacionamento da Alfândega do Porto vai ser palco de várias exposições demonstrativas.

"O público poderá ser fuzileiro por um dia, ter acesso às paredes de escalada, experimentar mergulho numa piscina, visitar tendas com armamento e 'airsoft', deixar-se fotografar ao lado de viaturas e embarcações que integram o contingente das forças armadas", lê-se no comunicado conjunto da Marinha e da Câmara do Porto.

No edifício da Alfândega será instalada uma exposição "imersiva", simulando diferentes ambientes como "as dificuldades que os marinheiros enfrentam em alto mar", e na Praça do Infante D. Henrique, os visitantes vão poder "colocar-se na pele de um elemento de uma equipa de salvamento e resgate”.

Na quinta-feira, está também prevista a inauguração do Monumento do Dia da Marinha, pelas 13h00, no Farol de São Miguel-O-Anjo, junto ao Passeio Alegre, sendo que antes da inauguração da obra, vai decorrer uma ação solidária na Ala Pediátrica do Hospital São João, promovida pelo agrupamento Marinheiros da Esperança.

Já na sexta-feira (dia 19 de maio), pelas 21h30, o parque de estacionamento da Alfândega vai ser palco de um concerto da Banda da Armada e do músico Miguel Guedes.

A Banda da Armada vai também passar pela baixa da cidade com demonstrações de cinotécnica e de veículos não tripulados no Mercado do Bolhão, Estação de São Bento, Rua das Flores e no Via Catarina.

No entanto, é no Mercado do Bolhão que o Dia da Marinha será vivido "com mais intensidade", estando previstas demonstrações de degustação, exposições e uma demonstração de veículos não tripulados.

O "ponto alto" das celebrações será no domingo com uma cerimónia militar que vai reunir cerca de 500 militares na zona da Alfândega. O desfile arranca às 12:00 e seguirá o sentido Alfândega-Ribeira, podendo ser visto por toda a população. Na última parte do desfile, que durará cerca de uma hora e meia, está prevista uma demonstração de capacidades junto ao rio Douro e que envolverá um helicóptero.

Antes do desfile está prevista, pelas 10:30, uma celebração religiosa na Igreja de São Francisco.

No último dia, o Jardim das Sobreiras vai também tornar-se, por algumas horas, num ginásio ao ar livre, com uma prova de 'crossfit'.

Presentes na apresentação, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, disseram acreditar que as celebrações vão ser "um sucesso".