Em comunicado, a organização adianta que a primeira criação a apresentar será “Morro como País”, a partir da peça homónima de Dimitris Dimitriádis, que se estreia a 17 de dezembro, com repetição no dia seguinte, na Associação 289, em Faro.

Os espetáculos são sempre antecedidos por sessões de leitura teatral, nas quais o público interessado “lê em voz alta a peça teatral a partir da qual se constrói o texto levado à cena” e que, no caso do primeiro espetáculo, decorrem nos dias 9, 10 e 11 dezembro, também na Associação 289.

Segundo a organização, os objetivos do ciclo são “pensar, falar, fazer e dar a ver teatro”, o que não se pode dissociar “da intenção de formar e sensibilizar o público para as artes e temas humanos contemporâneos comuns que as expressões artísticas capturam”.

Depois de Dimitris Dimitriádis, serão levadas a cena criações a partir das obras “Antígona”, de Sófocles, “Terrorismo”, dos irmãos Presniakov, “Dois homens”, de José Maria Vieira Mendes, e “O fim das possibilidades”, de Jean-Pierre Sarrazac.

De acordo com a organização, serão integrados estudantes estagiários do Curso Profissional de Artes do Espetáculo da Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro, em diferentes etapas e atividades, desde a interpretação à assistência de camarins.

Nas sessões de leitura teatral não há “qualquer pretensão de atuação performativa”, mas sim o objetivo de “ajudar o leitor espetador a compreender a situação dramática proposta pelo texto teatral”, havendo uma orientação da equipa artística.

A participação é gratuita e aberta a maiores de 14 anos, com ou sem experiência artística.

Além da Associação 289, os espetáculos e leituras decorrem também na antiga Fábrica da Cerveja, no Centro de Artes Performativas do Algarve (CApa), na Biblioteca Municipal de Faro e no Club Farense.

Com direção artística de Neusa Dias, o projeto tem o apoio da Direção-Geral das Artes, do Município de Faro e da Direção Regional da Cultura do Algarve.