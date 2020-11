“Alentejo Anamnesis”, da autoria de Cabrita nascimento, e “Stages & Singers”, de Shen Chao-Liang, são os títulos das duas novas mostras no centro de artes deste concelho do litoral alentejano (Setúbal), onde vão ficar patentes ao público até 24 de janeiro do próximo ano.

Inspiradas no conceito platónico de anamnese (recordação ou reminiscência), as fotografias de Cabrita Nascimento “constituem ‘uma rememoração gradativa’, através da qual o fotógrafo descobre dentro de si ‘as verdades essenciais e latentes’ que remontam a um tempo anterior ao da sua existência empírica”, explicou o município, em comunicado.

As fotografias pretendem ser "ensaios artísticos sobre as raízes mais profundas da natureza do planeta" através da região alentejana, onde o artista reside, segundo a câmara.

O objetivo do projeto consiste em "trazer à memória as raízes do tempo. moldado pelos ‘sapiens’ que habitaram a terra alentejana, as árvores que sustentam essa terra, as rochas que a configuram, a água de vida que a ladeia, em todos os elementos essenciais que a transformam numa das regiões mais poéticas do planeta Terra", indicou o artista, citado pela autarquia

Quanto a “Stages & Singers”, que tem curadoria de Rui Prata, dá a conhecer o trabalho do fotógrafo Shan Chao-Liang, através de fotografias e uma instalação, sobre a cultura de cabaré em palcos móveis que se tem desenvolvido, desde 1970, em Taiwan.

“A decoração dos mais de 600 teatros ambulantes que existem em Taiwan ‘refletem tendências populares, do mais antigo ao mais moderno”, como ‘personagens de histórias aos quadrinhos e animação, naves espaciais, cenas de filmes, ícones arquitetónicos e a iconografia de ponta de videojogos e discotecas’", resumiu a organização.

Esta exposição resulta de uma parceria entre o Centro Económico e Cultural de Taipei em Portugal e a Câmara Municipal de Sines.

Ambas as mostras vão ser inauguradas às 16h00 de dia 24 e abrem ao público no dia seguinte.