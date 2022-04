“Entre 19 de abril e 18 de junho, 24 peças de teatro subirão a palco, protagonizadas pelos alunos das escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, secundário e universitário do concelho de Leiria”, refere uma nota de imprensa da autarquia, que anuncia a iniciativa, a 27.ª edição, como a maior de sempre.

Segundo o município, a edição de 2022 conta ainda com a participação de “alunos dos concelhos da Marinha Grande, Ourém, Batalha, Caldas da Rainha e Torres Novas”.

“Este evento dá continuidade às atividades de expressão dramática desenvolvidas nas escolas, proporciona o intercâmbio de experiências aos jovens da região, ao mesmo tempo que se divulga à comunidade o excelente desempenho dos professores e alunos envolvidos”, adianta.

Citada na nota, a vereadora com os pelouros da Educação e Cultura, Anabela Graça, salienta que “a escola e a cultura voltam a unir-se, desta feita, em torno do teatro como elemento agregador”, após “um período de pausa devido à situação pandémica”.

“A grande adesão verificada no número das inscrições dá sinal da enorme vontade de voltar a pisar o palco e de dar continuidade a este projeto”, afirma ainda Anabela Graça.

As peças de teatro, em diferentes horários, são apresentadas no Teatro Miguel Franco, com exceção de 4 e 24 de maio e 18 de junho, datas em que os espetáculos decorrem no Teatro José Lúcio da Silva.

No dia 18 de junho, tem lugar a sessão de encerramento do festival com a companhia Leirena Teatro e a peça “O Globo de Saramago 1993”.

Segundo informação enviada à Lusa, participam no Festival de Teatro Juvenil Miguel Franco 247 alunos de Leiria e 85 dos outros concelhos.

“Estão ainda envolvidos 25 professores”, adiantou a Câmara, explicando que no total o festival mobiliza cerca de 470 pessoas.

Miguel Franco, que dá nome ao festival, foi um ator, encenador e dramaturgo português, nascido em Leiria, segundo o ‘site’ visiteleiria.pt.

“Foi por cá que desenvolveu o teatro, através da recriação do Grupo de Teatro Miguel Leitão, tendo-se destacado na dinâmica do teatro amador em Portugal a partir da década de 50”, lê-se.

De acordo com a mesma fonte, Miguel Franco levou “o teatro para fora das salas habituais, criando representações ao ar livre e em alguns espaços emblemáticos e culturais”, como o Castelo de Leiria, o Mosteiro de Alcobaça e o Convento de Cristo, em Tomar.

“Como dramaturgo, Miguel Franco é considerado o mais importante da década de 1970, na categoria da chamada dramaturgia histórica”, adianta o ‘site’, assinalando ainda que foi ator de cinema a partir da década de 60.

Miguel Franco (1918-1988) dá nome ao teatro instalado junto ao Mercado Sant’Ana, na cidade de Leiria.