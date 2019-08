Segundo a editora Orfeu Negro, Chris Haughton fará o lançamento do livro e terá um encontro com leitores no dia 28 na livraria Baobá, em Lisboa.

Nascido em Dublin e a viver em Londres, Chris Haughton estreou-se na literatura para os mais novos em 2007 quando lançou o premiado "A bit lost", para pré-leitores e editado em Portugal pela Orfeu Negro com o título "Mamã?".

Em Portugal estão ainda publicados "Boa noite a todos", "Oh não, Sebastião!" e agora "Chiu! Temos um plano".

Além de ilustrador e designer, Chris Haughton é ainda cofundador do projeto de comércio justo Node, sedeado no Nepal, onde viveu entre 2010 e 2011.