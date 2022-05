De acordo com comunicado da Associação de Municípios do Vale do Sousa, o espetáculo vai contar “com mais de 120 intérpretes, entre cantores e músicos, [e] será protagonizado pela Banda de Música da Associação de Cultura Musical de Lousada, pelo Coro Feminino do Conservatório do Vale do Sousa, pelo Coro Audivi Vocem, pelo Vocal Art Ensemble e pelos solistas Paulina Sá Machado, Marta Magalhães, Hélder Bento e José Corvelo”.

Sílvio Cortez e Hélder Bento vai ter a seu cargo a direção coral, com Carlos Silva como diretor artístico.