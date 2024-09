Durante cinco dias, nos concertos marcados para o Fundão, Alpedrinha e Castelo Novo, será possível ouvir vários tipos de música através dos coros provenientes de várias zonas do país e da Hungria, Estónia, Alemanha e Roménia.

O Festival e Concurso Internacional de Coros soma a quinta edição, realiza-se desde 2014 e é promovido pela Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco, e pela Associação Cultural da Beira Interior.

O responsável da Associação Cultural da Beira Interior, Luís Cipriano, afiançou que o público “pode esperar qualidade, seja na vertente competitiva, seja no festival”.

Segundo o maestro, em cima dos quatro palcos vai ser possível ouvir todo o tipo de música coral.

“No concurso existem várias categorias, que vão desde a música popular, a música sacra, o rock. Nos concertos o programa é livre e passará pelo gosto dos maestros e, por certo, por vários estilos musicais”, acentuou Luís Cipriano, em declarações à agência Lusa.

Embora estejam presentes coros que têm maior projeção do que outros, o maestro ressalvou que, nestes eventos, um mais conceituado pode desiludir e um de quem não se espera tanto pode surpreender, pelo que “não há prognósticos, porque o palco é um local de conclusões, e nunca por antecipação”.

Luís Cipriano afirmou ainda tratar-se de uma oportunidade cultural importante para o Fundão, mas também na vertente económica, destacando o retorno financeiro da presença dos músicos, uma vez que “os coros pagam a totalidade da despesa inerente à sua presença neste evento”.

O concerto de abertura, do Coro Misto da Beira Interior & Coro Infantil da Beira Interior, está marcado para as 20:30 de quarta-feira, no palco do Hotel Alambique.

Quinta-feira atuam na Igreja do Fundão o Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen, o Jubilate Leánykar Budapest, o Coro de Câmara da Madeira e o Orfeão de Castelo Branco e na sexta-feira o Kapellchor Unser Lieben Frauen Bremen, o Kammerkoor Helü, o Coro Relâmpago e o Coro Santa Joana.

Sábado os espetáculos são às 16:00 e na Igreja de Alpedrinha atuam o Coro do Orfeão da Covilhã, o Coro Legatto e o Coro de Câmara AdesbAcapella, na Igreja de Castelo Novo o CAEP Voices e o Coral Notas Livres e na Igreja do Fundão o Coro Infantil e Juvenil de Ourém e o Grupo Coral Magister.

O espetáculo de encerramento é sábado às 19:30, no Hotel Alambique, seguido do Concurso do Grande Prémio e da cerimónia de entrega de prémios.

No domingo atuam na Igreja do Fundão o Corul Callatis, o Orfeão de Portalegre e o Coro do Círculo Cultural Scalabitano.

“Temos coralistas desde os 7 anos até aos 88 anos, o que reflete que a música é transversal a todas as idades”, frisou Luís Cipriano.