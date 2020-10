O Ciclo Jazz Barquinha 2020 arranca no domingo com Carlos Barretto (contrabaixo) e Mário Delgado (guitarra), num espetáculo que decorre, à porta fechada, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, com transmissão em direto no Facebook.

Em comunicado, a Câmara de Vila Nova da Barquinha (distrito de Santarém) afirma que, devido à pandemia da COVID-19, os concertos que se realizam às 21:00 de domingo e nos dias 31 de outubro e 14 de novembro, no âmbito deste ciclo, serão transmitidos em https://www.facebook.com/cm.vnbarquinha/. No dia 31, Pedro Madaleno Super Power Trio presta tributo a Ahmad Jamal, com Pedro Madaleno na guitarra, Yuri Daniel, contrabaixo, e Alexandre Frazão, bateria, estando agendado para 14 de novembro o concerto de Joaquim Roberto Organ Trio, com Joaquim Roberto (piano elétrico/Hammond), João Maneta (bateria) e Jorge Esperança (guitarra). O Ciclo Jazz Barquinha é organizado pelo Clube de Instrução e Recreio (Ex-Tuna) de Moita do Norte e pelo município de Vila Nova da Barquinha.