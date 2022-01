O ciclo, denominado Almanzor Jazz Fest “é uma ideia que tem vindo a tomar forma desde o início da pandemia”, e é corporizado agora “como resultado da apresentação de uma candidatura ao Programa Garantir Cultura”, refere o diretor artístico do festival, Milton Dias, no comunicado hoje divulgado.

O festival, que se integra no âmbito da programação repartida do Festival de Música de Alcobaça, resulta da ativação de uma rede de parceiros institucionais que inclui a ABA - Banda de Alcobaça - Associação de Artes, ao nível da produção, e o Município de Alcobaça, através da cedência do Cine-Teatro João D’Oliva Monteiro, onde terão lugar os três concertos de entrada livre.

O primeiro terá lugar no dia 27, com a apresentação de R’B Loop Station, um projeto experimental do trombonista Rui Bandeira que mostrará em formato 'showcase' o resultado de uma residência artística.

O ciclo prosseguirá com os LiftOff, liderados pelo pianista Óscar M. da Graça e pelo vibrafonista Jeffery Davis, com a interpretação de temas de "Train of Thought", onde “piano e vibrafone entrelaçam ideias, fomentam um diálogo constante e vão alternando de posições, num permanente jogo em plena “descolagem”, pode ler-se na nota enviada às redações. Estes músicos serão ainda acompanhados pelo contrabaixista Nelson Cascais e pelo baterista Alexandre Frazão.

No dia seguinte, será a vez dos TGB, um trio formado em 2003 por Sérgio Carolino (tuba), Mário Delgado (guitarra) e Alexandre Frazão (bateria), uma formação que mistura jazz, rock, folk e country, entre outros géneros musicais.

Por fim, no dia 29, o guitarrista André Fernandes (eleito músico do ano pela RTP) leva a palco o projeto “Centauri”, num espetáculo que destaca o disco inspirado pelo livro "Bestiário Tradicional Português", de Nuno Matos Valente e Natacha Costa Pereira (Edições Escafandro), e que contará com a participação dos autores: o primeiro, na voz-off, e a segunda, executando ilustração ao vivo.

A par de André Fernandes (guitarra), a banda é composta também por José Pedro Coelho (saxofone tenor), João Mortágua (saxofone alto e soprano), Francisco Brito (contrabaixo) e João Pereira (bateria).

Todos os concertos terão início às 21h30.

Nascido em 1992 por iniciativa do município de Alcobaça, o Cistermúsica é organizado, desde 2002, pela Banda de Alcobaça, tendo o apoio institucional da autarquia e da Direção-Geral das Artes.