O concerto de sexta-feira no Douro Rock vai contar com a estreia de, “pelo menos, quatro novas canções”, algo que “anima e assusta” a banda que procurou também no repertório “canções incontornáveis e outras que tenham a ver com esta nova energia e fase da banda”, num trabalho delicado para que o alinhamento faça “sentido em termos de energia e emoções”.

Já o futuro, esse passa por “continuar a fazer música” e perceber como “se chega às pessoas”, porque há “muita coisa que mudou na relação das pessoas, não só com a música, mas a forma fragmentada como se relacionam com tudo, até com a informação e realidade”, faz com que “seja um desafio para os músicos perceber como se chega” a quem os quer ouvir.

“Essa descoberta de outra forma de comunicar está a ser um dos grandes desafios para uma banda como os Clã que começou noutra época, em que havia editoras a contratar bandas por quatro discos. Comprava-se música e não a experiência de ouvir em ‘streaming’. Há toda uma variedade de experiências novas relacionadas com a construção e a vivência que é um desafio para qualquer banda”, finalizou.