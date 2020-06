"Cara ouvinte, digamos que o que te permite esta condição de ouvinte é o facto de alguém falar, neste caso eu, e outro alguém ouvir, neste caso tu. Digamos também que se quisermos alterar a tua condição de ouvinte teríamos de te proporcionar outro papel que não somente o de escutar", segundo um excerto da peça em áudio.

Clara Amaral, coreógrafa portuguesa que vive em Amesterdão, nos Países Baixos, tem desenvolvido uma prática na qual incorpora regularmente uma relação à dança que passa por processos de escrita.

Tem apresentado o seu trabalho em Amesterdão, Bruxelas, Suíça e Espanha.

Em Portugal, apresentou "Do you remember that time we were together and danced this or that dance?" no Festival Temps D'Images, no Festival Circular, e no Teatro Municipal do Porto.

Estudou coreografia no School for New Dance Development (SNDO) e artes visuais no Dutch Art Institute (DAI), na mesma cidade.

No âmbito do ciclo em podcast, o TBA já apresentou peças sonoras encomendadas a Lígia Soares, ao coletivo João Abreu, João Estevens e Mafalda Miranda Jacinto, e a Diana Policarpo.

Em junho, está também prevista a apresentação de novas criações de dança pela dupla Sofia Dias & Vítor Roriz e de Miguel Castro Caldas.