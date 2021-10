Cláudia Pascoal lançou esta sexta-feira, dia 29 de outubro, um novo single que marca o início de uma nova fase da sua carreira. "Fado Chiclete", disponível em todas as plataformas digitais, é o primeiro tema do segundo álbum da artista, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022, que conta com David Fonseca no papel de produtor.

"'Fado Chiclete' mostra Cláudia Pascoal em pleno, com uma escrita inteligente, com referências fortes, trocadilhos e um sentido de humor aguçado. Em estúdio, a composição ficou ao cargo de Cláudia Pascoal, em colaboração com David Fonseca, numa aventura entre dois artistas com a mesma linguagem criativa", sublinha a Universal Music Portugal em comunicado.

Para David Fonseca, "trabalhar com a Cláudia é um dos melhores trabalhos que se pode ter". "Uma personalidade única, um espírito rebelde e inventivo com um caminho que é só dela. Fora dos eixos e das normas, a fazer música diferente, a música do Planeta Cláudia", frisa.

Cláudia Pascoal sublinha que este novo projeto funciona como "um final da exclamação, um começo de uma interrogação". "Queria com este novo álbum, provocar e desconstruir o que me é naturalmente meu. Naturalmente nosso! Daí a ideia de fazer um 'não-fado'. Um fado que fosse desnecessariamente transparente e fugisse a tudo a que um fado devesse soar. Uma luta constante, mas necessária, que já vem desde o '!' - Rir para não chorar. Queimar verdades que doem num fado que nunca deveria ter sido um fado", confessa.

No dia 20 de novembro, Cláudia Pascoal apresenta-se ao vivo no festival Super Bock em Stock.

Cláudia Pascoal ao vivo:

30 outubro – Casino Espinho

3 novembro – Green Sessions – Lisboa

20 novembro – Super Bock em Stock - Lisboa