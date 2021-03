"Quase Dança", de Cláudia Pascoal, e "Cólico", de Guadi Galego, foram escolhidas como as melhores canções de 2020 nos prémios aRi[t]mar, , da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela. O galardão foi atribuído com base na votação do público.

Segundo a organização, "Outras Línguas", de Bárbara Tinoco, e "Anceios", da artista espanhola Xoana, ficaram em segundo lugar. Já "A Incrível História de Gabriela de Jesus", de Miguel Araújo, e "Pasei por tu porta", de Os D'Abaixo, conquistaram o terceiro lugar nas votações.

Ana Bacalhau, Bárbara Tinoco, Carlão, Cláudia Pascoal, Dino D’Santiago, FUGA, Miguel Araújo, Os Quatro e Meia, Pedro Abrunhosa e Tatanka eram os artistas portugueses a concurso, enquanto que os galegos foram Baiuca, Guadi Galego, Mercedes Peon & Streicherensemble der Augsburger Philharmoniker, MJ Pérez, Néboa, Os d’Abaixo, Pauliña, Ukestra do Medio, Uxía & Sérgio Tannus e Xoana.

As canções portuguesas pré-selecionadas para esta edição foram "Memória" (Ana Bacalhau), "Outras Línguas" (Bárbara Tinoco), "Assobia Para O Lado" (Carlão), "Quase Dança" (Cláudia Pascoal), "Kriolu" (Dino D'Santiago com Julinho KSD), "Nós" (FUGA e Beatriz Nunes), "A Incrível História de Gabriela de Jesus" (Miguel Araújo), "Bom Rapaz" (Os Quatro e Meia com Carlão), "Tempestade" (Pedro Abrunhosa com Carolina Deslandes), "Estrelas" (Tatanka com Carolina Deslandes).

Quanto às canções galegas, estavam pré-selecionadas para este ano "Adélia" (Baiuca e Haēma), "Cólico" (Guadi Galego), "Marabilla" (Mercedes Peon & Streicherensemble der Augsburger Philharmoniker), "Falan de ti" (MJ Pérez), "Coidar dunhas colmeas" (Néboa), "Pasei pola túa porta" (Os d´Abaixo), "Vento" (Paulina), "As chaves do inferno" (Ukestra do Medio), "Festa e fe" (Uxia & Sérgio Tannus) e "Anceios" (Xoana).

aRi[t]mar é um projeto didático e cultural da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, pertencente à Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária da Junta de Galiza, destinado a divulgar a música e a poesia galego-portuguesa atuais e a aproximar a cultura e a língua dos dois países.

Com organização da Equipa de Dinamização da Língua Galega, e dos Departamentos de Galego e de Português, da Escola, durante o ano letivo são trabalhados de forma didática os textos e as músicas e, posteriormente, são escolhidas, mediante votação 'online', as melhores canções e poesias editadas na Galiza e em Portugal, no ano anterior.