As comemorações do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço arrancaram hoje, em Almeida e na Guarda, e prolongam-se durante um ano, com dezenas de atividades e o objetivo de celebrar a vida e o pensamento do filósofo e ensaísta.

O arranque da homenagem ensaísta, patrono da Biblioteca Municipal da Guarda e do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), foi dado na sua aldeia natal, São Pedro do Rio Seco (Almeida), pelas 10h30, com a inauguração de um memorial e de um percurso literário. A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, receberá, pelas 14h30, a sessão solene de abertura do programa, seguindo-se a inauguração da exposição da exposição de fotografia "Contrariado, mas vou…", de Alfredo Cunha, e a apresentação dos livros "Fotobiografia de Eduardo Lourenço" (da autoria de Maria Manuel Baptista, Manuela Cruzeiro e Fernanda de Castro) e "Eduardo Lourenço - Uma Geopolítica do Pensamento" (da autoria de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi). O Teatro Municipal da Guarda acolherá o concerto "In Memoriam de Eduardo Lourenço". O programa das comemorações, coordenado pela Câmara Municipal da Guarda e pelo CEI, irá prolongar-se até 23 de maio de 2024. Eduardo Lourenço nasceu a 23 de maio de 1923, em São Pedro do Rio Seco, distrito da Guarda, e morreu em Lisboa, a 1 de dezembro de 2020, com 97 anos.