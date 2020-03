A Comic Con Portugal 2020 vai decorrer no Passeio Marítimo de Algés entre 10 e 13 de setembro.

O grande encontro do Universo da Cultura Pop terá uma nova identidade visual e o próprio recinto irá ter novidades na sua estrutura para irem de encontro às necessidades de todos visitantes: sombras, espaços de descanso, entretenimento em momentos de espera e um novo espaço aberto por onde todos os talentos do evento irão passar e poderão ser vistos por todos os visitantes do recinto.

Os quatro talentosos artistas da área de Banda Desenhada & Literatura Mike Deodato, Paco Roca, Roberto Gomes e Miguelanxo Prado são as primeiras confirmações para a sétima edição do evento.

Segundo a organização, os bilhetes serão colocados à venda em breve.