“Como Poeira ao Vento” foi traduzido para português por Helena Pitta e “é um romance que atravessa várias geografias e que conta a história de Adela, uma jovem nova-iorquina de ascendência cubana, para quem o dia começa mal, ao receber um telefonema da mãe. Há mais de um ano que as duas estão zangadas, porque não só Adela se mudou para Miami, como vive com Marcos, um jovem havanês recém-chegado aos Estados Unidos, por quem se perdeu de amores e que a mãe rejeita pelas suas origens”, descreve a editora portuguesa, na apresentação da obra.

No dia 5 de maio, o autor cubano participa no Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa (Festival 5L), em Lisboa, numa conversa com o escritor Francisco José Viegas sobre literatura policial, adiantou a Porto Editora que chancela a obra.

Leonardo Padura nasceu em Havana, em 1955, é licenciado em Filologia, e tornou-se conhecido do público pela série de romances policiais protagonizados pelo detetive Mario Conde, traduzidos em várias línguas e que foram premiados, nomeadamente com o Prémio Café Gijon/1995, o Prémio Hammett/1997, 1998 e 2005, o Prémio francês do Livro Insular, em 2000, ou o espanhol Brigada 21 para o Melhor Romance do Ano, em 2006, assim como o Prémio Nacional de Romance, de Cuba em 1993, e em 2012. Em 2015, foi galardoado, em Espanha, com o Prémio Princesa das Astúrias das Letras.

Em Portugal já editou, entre outros, “O Homem que gostava de cães”, “Hereges”, e “Quarteto de Havana II”.