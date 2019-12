A partir daquelas composições de 1717 e de 1749, respetivamente, Rita Taborda Duarte escreveu um texto que Teresa Gafeira, da Companhia de Teatro de Almada (CTA), encenou numa peça direcionada para a infância, que se estreou no final do passado mês de novembro, em Almada.

Produzida pela CTA, a peça conta com as interpretações de Anabela Ribeiro, Carolina Dominguez, João Farraia e João Maionde. A cenografia e os figurinos são de Jean-Guy Lecat, o desenho de luz, de José Carlos Nascimento, e a operação de luz e som, de Paulo Horta.

Destinada a crianças com mais de três anos, “Handel… lá com essa música!” pode ser vista na sexta-feira, às 19:00, e no sábado e domingo, às 17:00, no Teatro do Bairro, em Lisboa.