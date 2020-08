Nesta 23.ª edição, o certame, dirigido por Manuel J. González Fernández, dará destaque ao teatro documentário, teatro fórum, performance, novas dramaturgias, artes de rua, bem como a "outros formatos que podem encontrar, num futuro próximo, novos nichos de mercado", segundo informação na página da Direção-Geral das Artes.

O festival tem contado, todos os anos, com a participação de mais de 250 estruturas artísticas e cerca de 35.000 espectadores, tendo já recebido, desde a primeira edição, 71 espetáculos portugueses, de acordo com a mesma informação.

A presença, este ano, da companhia ESTE - Estação Teatral, do Fundão, resulta dos acordos de intercâmbio entre companhias e gestores culturais portugueses e espanhóis, num intercâmbio em que se enquadra, também, a presença do Tantonteria Teatro (Málaga), Projecte Ingenu (Barcelona), Baldo Ruiz & Paloma Calderón (Valladolid), entre outros projetos artísticos espanhóis, na próxima edição da Feira Ibérica de Teatro do Fundão, de 7 a 10 de outubro.

"O Relato de Alabad", um monólogo escrito e interpretado por Nuno Pino Custódio, com encenação de Miguel Seabra, apresentado entre 2002 e 2003, no Teatro Meridional, tem agora uma produção da ESTE - Estação Teatral estreada a 25 junho deste ano no auditório da Moagem - Cidade do Engenho e d'Artes, no Fundão.

Este espetáculo da companhia do Fundão que vai ser apresentado em Ciudad Rodrigo tem encenação de Nuno Pino Custódio e interpretação de Pedro Diogo e Pedro Rufino, enquanto a cenografia e os figurinos são de Patrícia Raposo e o desenho e luz de Pedro Fino.

A peça fala do ano de 1147 e da defesa de Lisboa contra portugueses e cruzados em trânsito para a Terra Santa, aquando da Segunda Cruzada, e foi criada a partir de relatos ocidentais para recriar a perspetiva dos muçulmanos, através da crónica de Alabad bin Muhammad Almançor, arqueiro e poeta.

Fugido de Santarém - tomada de assalto pelos portugueses meses antes -, Alabad e o seu irmão Youssef são acolhidos por um tio lisbonense, procurando aí recomeçar as suas vidas.

A cerimónia de inauguração da feira está marcada para terça-feira, às 18h00, no Teatro Nuevo Fernando Arrabal.