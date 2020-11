As novas criações de jovens coreógrafos da companhia estrearam-se em julho, após o primeiro período de confinamento da pandemia COVID-19, no âmbito do Festival ao Largo, em Lisboa, e serão agora apresentadas no Teatro Camões, na quinta e na sexta-feira, às 19h30, um horário adaptado às restrições sanitárias.

O programa "Trabalhos de Casa" reúne as novas criações de Xavier Carmo/Henriett Ventura ("Algo_Ritmo"), e de Miguel Ramalho ("Symphony of Sorrows").

Este programa irá ser apresentado em janeiro de 2021 em Almada, no Teatro Municipal Joaquim Benite, nos dias 15 e 16, às 21h00.