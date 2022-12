Estreada no Festival Freedom, em Hull, no Reino Unido, em 2021, a peça constitui “uma grande sátira ao comportamento britânico em férias”, como a estrutura portuguesa hoje disse à Lusa, e destaca-se na programação para teatro e dança do TBA, no início de 2023.

A companhia britânica era “há muito seguida” pelo diretor artístico do teatro lisboeta, Francisco Frazão, e estreia-se agora em Portugal, com "Sh!t theatre drink rum with expats" ("Sh!t theatre bebe rum com expatriados", em tradução livre).

Louise Mothersole e Rebecca Biscuit compõem a Sh!t Theatre, que faz arte performativa comprometida do ponto de vista político e recorre a documentário ao vivo, à música, à multimédia e ao humor, segundo a página da companhia na internet.

Desde 2010 que as artistas fazem trabalho de pesquisa, escrevem e executam as criações com as quais já conquistaram alguns prémios, como o Total Theatre Award, para artistas emergentes, e o Arches Brick Award. Foram ainda finalistas do prémio Liberdade de Expressão da Amnistia Internacional.

“A Sagração da Primavera - Memórias ternas de um afeto queer”, que o bailarino e coreógrafo Dinis Machado estreou na edição deste ano do Citemor, estará em cena no TBA de 12 a 15 de janeiro, segundo a programação de teatro e dança a que a Lusa teve hoje acesso.

De 27 a 29 de janeiro, os Auéééu e o escultor Fernando Roussado estarão no TBA a apresentar a peça “Sem título#8” - que se estreia no dia 21 n´O Espaço do Tempo, em Montemor-o-Novo - num espetáculo onde o criador irá esculpindo em tempo real.

“Tirana”, um espetáculo de coreografia imersiva de Luísa Saraiva, que teve a primeira versão no Museu de Serralves como 'performance', em setembro último, chega ao edifício que foi a sede da antiga companhia Cornucópia numa versão para palco, de 09 a 11 de fevereiro.

Samira Elagoz apresenta-se nos dias 22 e 23 de fevereiro no Cinema S. Jorge, naquela que é a sua segunda passagem pelo Teatro do Bairro Alto - a primeira foi no Lux Frágil, com um trabalho autobiográfico.

Elagoz, anteriormente Samira, passou por um processo de transição de género e documentou-o num filme/performance ao vivo, intitulado “Seek Bromance”, que lhe valeu o Leão de Prata da Bienal de Veneza deste ano.

De 9 a 12 de março, a atriz e encenadora Isabel Rodrigues Costa, de Os Possessos leva ao Teatro do Bairro Alto uma versão própria de “O som e a fúria”, de William Faulkner.

A peça é interpretada por Ana Vilela da Costa, Marco Mendonça e Frederico Barata, e estreia-se a 3 de março n'O Espaço do Tempo, com uma segunda récita no dia seguinte.

A programação completa do primeiro trimestre e 2023 do TBA deverá ser divulgada no dia 20, adiantou a mesma fonte à Lusa.