“Romance do 25 de abril”, a partir do livro homónimo de João Pedro Mésseder e Alex Gozblau, estreia-se dia 24 pelo teatromosca, no Auditório Municipal António Silva, no Cacém.

Trata-se de um espetáculo dedicado aos mais novos, que leva o espectador pela História de Portugal através da manipulação de figuras desenhadas e recortadas em papel. Em maio, numa coprodução com o Teatro Estúdio Fontenova, o teatromosca estreará "O Triunfo das Porcas", adaptação do célebre romance de George Orwell, com encenação de Pedro Alves. A peça estará em cena de 6 a 8 de maio no Auditório Municipal António Silva.