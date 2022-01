A autarquia do Seixal explica que o Concerto de Ano Novo da Orquestra Metropolitana de Lisboa programado para o Auditório Municipal do Fórum Cultural foi adiado para 16 de janeiro, às 17h00.

O espetáculo agora reagendado tem direção musical do maestro titular, Pedro Neves, e conta com a participação especial do solista Nuno Silva, natural do concelho.

A situação pandémica e o seu impacto em vários elementos da Orquestra Metropolitana de Lisboa levou já ao cancelamento de um concerto de Ano Novo agendado para 7 de janeiro no Auditório Augusto Cabrita, no Barreiro, e de outro marcado para o dia 2 de janeiro, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal.

Em Setúbal, os titulares dos bilhetes para o concerto devem pedir a devolução do dinheiro, até final de janeiro, “pela mesma via por que fizeram a aquisição” e, no Barreiro, a devolução do valor dos ingressos deverá ser realizada a partir do dia 11 de janeiro, nos locais onde foram adquiridos.

O Concerto de Ano Novo da Orquestra Metropolitana de Lisboa é já tradição, tal como em tantos outros lugares do mundo que não dispensam as valsas e polcas de Johann Strauss II para assinalar o momento.