“Estreia de Márcia no Coliseu de Lisboa com concerto em formato 360º passa para dia 18 de dezembro”, refere a promotora Everything is New em comunicado, sem no entanto justificar a alteração de data.

Trata-se de um espetáculo “de configuração única e que também celebra a carreira” da cantora, que “conta com quatro discos, prémios, nomeações e um legado indelével na música portuguesa contemporânea”.

Márcia, que é autora de temas como “A pele que há em mim”, “Cabra cega” e a “A insatisfação”, viu o seu álbum mais recente, “Vai e Vem”, ser distinguido este ano com o Prémio José da Ponte, da Sociedade Portuguesa de Autores.