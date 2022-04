O concerto de Miguel Araújo previsto para quinta-feira no Campo Pequeno, em Lisboa, foi adiado para dia 21 de abril devido a um surto de COVID-19 na banda.

Este era o primeiro dos três concertos que celebram os 10 anos de carreira de Miguel Araújo, cantor, compositor e letrista português, estando os seguintes agendados para os dias 21 e 22 de maio, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os espetáculos vão contar com a participação de vários convidados, como António Zambujo, Cláudia Pascoal, César Mourão, Rui Veloso e Kappas.

Os bilhetes já adquiridos para o concerto são válidos para a nova data, não sendo necessária a sua substituição, e as devoluções, para quem as pretenda, serão feitas no respetivo local de compra.