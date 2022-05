“Depois de quase 10 anos sem atuar no nosso país, Patrice regressa agora em setembro para uma atuação única no Capitólio, em Lisboa”, lê-se no comunicado.

O álbum mais recente do músico, “The Rising of the Son”, data de 2013.

Este álbum contou com a colaboração de Selah Sue, Cody Chestnutt, IKaya, e Busy Signal (Major Lazer), e “completa a viagem de autodescoberta e musical que o artista iniciou aos seus 11 anos”.