Tash Sultana, que se estreou em Portugal no festival NOS Alive, no ano passado, previa regressar no próximo dia 31 de agosto, para atuar no Coliseu dos Recreios. O adiamento do concerto, e da digressão da artista, deve-se à pandemia da COVID-19.

Os bilhetes previamente adquiridos mantêm-se válidos para a nova data, não sendo necessário proceder à sua troca, segundo a promotora Sons em Trânsito.

A nova data da artista australiana faz parte sua digressão europeia, que agora terá início a 28 de agosto de 2021, na Alemanha, e que vai passar pela Hungria, Áustria e Itália antes de chegar a Portugal. Continua depois por Espanha, França, novamente Alemanha, Dinamarca e Inglaterra.

Tash Sultana vai apresentar o EP "Notion", do qual faz parte a canção "Jungle", e o álbum "Flow State", "que dá o mote a esta digressão".