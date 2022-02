De acordo com informação disponível no site oficial da promotora Everything is New, “devido à situação atual da pandemia, que tinha início previsto em fevereiro na Escandinávia e Europa centra, encontra-se adiada”.

A digressão, de apresentação do novo álbum da banda, “Thing Are Great”, editado em janeiro, incluía um concerto em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, no dia 26 de março.

A promotora refere estar “a trabalhar numa nova data”, que irá “anunciar em breve, bem como todas as informações relativas aos bilhetes”.