Os Now United são uma das bandas sensação do momento entre os mais jovens. Depois da passagem por Portugal para a gravação de videoclipes, o grupo vai regressar para se estrear nos palcos nacionais.

No próximo ano, os Now United vão subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa, a 1 de abril. No dia seguinte, 2 de abril, o grupo atua na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Segundo a Música no Coração, o concerto na sala da cidade Invicta esgotou em menos de 10 horas. "Uniters: temos o Porto esgotado. Neste momento já só temos bilhetes disponíveis para o concerto em Lisboa, no dia 1 de abril, na Altice Arena. Também queremos a sala cheia", frisou a promotora nas redes sociais.

Os bilhetes para os concertos da digressão "Wave Your Flag" já se encontram à venda e os preços variam entre os 28 e os 35 euros - saiba mais aqui.

