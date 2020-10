Em comunicado, a Uguru justifica os adiamentos “devido aos constrangimentos causados pela pandemia COVID-19, nomeadamente no que toca às novas regras sobre a lotação das salas”.

O britânico Lloyd Cole atua no próximo ano, nos dias 29 de abril, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia seguinte, no Casino Estoril, nos arredores de Lisboa, e, no dia 2 de maio, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

A brasileira Bebel Gilberto atua no dia 22 de maio próximo, no Casino Estoril. O músico de jazz israelita Avishai Cohen atua no dia 15 de novembro de 2021, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e o cantor e guitarrista cubano Pablo Milanés, no dia 2 de dezembro, também no Centro Cultural de Belém.