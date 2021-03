Os concertos que os britânicos Skunk Anansie tinham marcados para maio nos coliseus do Porto e de Lisboa voltaram a ser adiados, para março de 2022, revelou hoje (3) a promotora.

É a segunda vez que as duas datas são alteradas, por via da situação pandémica da covid-19. As primeiras datas tinham sido marcadas para novembro de 2020, numa nova digressão europeia da banda.

Assim, o concerto de 05 de maio no Coliseu do Porto passa para 18 de março de 2022. A atuação no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, passa de 06 de maio deste ano para 19 de março de 2022.

Os bilhetes já comprados mantêm-se válidos para as novas datas.

A banda, fundada em 1994, é presença habitual nos palcos portugueses, tendo atuado no festival Vilar de Mouros em 2019, na digressão “25LIVE@25”, que assinalou o quarto de século do conjunto da vocalista Skin.