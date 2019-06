Os concertos dos Propaganda agendados para dia 30 de agosto no Hard Club, no Porto, e a 31 de agosto no Time Out Market, em Lisboa, foram cancelados, anunciou a promotora At the Rollercoaster esta quinta-feira.

"É com profundo lamento que o promotor e banda anunciam que este cancelamento se deve a uma situação imprevista impedindo a realização dos concertos nas datas anunciadas", pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais.

A promotora acrescenta que aqueles que já adquiriram bilhetes deverão entrar em contacto com o ponto de venda a fim de obterem o reembolso. Para mais esclarecimentos deverão entrar em contacto através do seguinte email: attherollercoaster@gmail.com

A nota assinala ainda que concertos dos Actors, banda que faria a primeira parte, vão manter-se. Os canadianos apresentarão o álbum "It Will Come To You", editado em 2018.

Os alemães Propaganda foram uma das contratações iniciais da editora ZTT, de Trevor Horn, e além do disco de estreia editaram apenas outro registo de originais, "1234" (1990).

Depois de várias separações e reuniões desde a formação, em 1982, a versão mais recente do grupo de Düsseldorf mantém dois elementos originais, Claudia Brücken e Susanne Freytag, sob o nome xPropaganda. No final de 2018, o grupo assegurou a primeira parte da digressão dos britânicos Heaven 17.