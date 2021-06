Os concertos da banda escocesa Simple Minds, no âmbito da digressão “40 Years of Hits”, foram marcados de novo para abril de 2022, tanto no Coliseu do Porto, como no Campo Pequeno, em Lisboa, anunciou na sexta-feira a promotora Everything is New.

Os Simple Minds vão tocar a 24 de abril de 2022, no Coliseu do Porto, e, a 25 de abril de 2022, no Campo Pequeno, em Lisboa, mantendo-se válidos para as novas datas, os bilhetes já adquiridos. A banda escocesa responsável por êxitos como "Don't You (Forget About Me)" e "Belfast Child" teve concertos marcados em Portugal para os meses de junho de 2020, 2021 e 2022, em Lisboa e no Porto, en sucessivos adiamentos da digressão, por causa da pandemia. A banda de Jim Kerr e Charlie Burchill atuou em Portugal, também em Lisboa e no Porto, em maio de 2016. Com uma carreira de 40 anos e mais de duas dezenas de álbuns editados, os Simple Minds estão na lista das 100 bandas mais influentes, definida pela crítica, a par de nomes como Radiohead, Primal Scream, Manic Street Preachers ou The Killers. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram