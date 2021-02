A digressão europeia que traria os britânicos The Mission a Portugal foi adiada para 2022, tendo agora a banda atuações marcadas no Lisboa Ao Vivo no dia 10 de março do próximo ano e no Hard Club, no Porto, nos dois dias seguintes, anunciou hoje a promotora House of Fun.

Os concertos tinham estado originalmente marcados para março de 2020 e adiados para este ano, mas, devido à evolução da pandemia de COVID-19, voltaram a ser reagendados, agora para 2022. Os The Mission, que chegaram a tocar 10 dos 55 concertos previstos em 2020, vão ter Gene Loves Jezebel a abrir em Portugal e Espanha.