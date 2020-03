A diretora artística do Teatro Viriato, Patrícia Portela, garante que serão dados "diagnósticos rigorosos, aspirinas para quebras de coragem, tratamentos de longa duração a vários volumes para chatices crónicas, questionários de Proust ou de Petrarca, check-ups (rapidinhos) literários ou aconselhamentos profundos para novas vidas vocabulares (e outras)", dependendo das "dores" que cada um levar para as consultas.

Na sua opinião, "moinhas filosóficas, dúvidas carnais, urgências existenciais ou simplesmente inesperadas solidões em tempos difíceis como estes podem ser apaziguadas, e quem sabe até resolvidas, com uma simples leitura mágica, ou dois dedos de boa conversa”.

Depois de cada edição do Consultório Literário, será publicada uma "ata das dores públicas", que incluirá uma lista dos autores que participaram e das obras lidas e comentadas.

"A boa literatura, como se sabe, é a melhor autoajuda e a melhor receita para a alma", considera Patrícia Portela.

A primeira edição do Consultório Literário chama-se "SOS Poesia Incompleta – há aproximadamente 47 séculos a responder a angústias" e decorrerá até domingo (Dia Mundial da Poesia), com a participação do "Dr. Changuito, livreiro da Livraria Poesia Incompleta, à espera de uma pergunta ou de uma dor que se quer aliviada".

Mais informações sobre o COVID-19.