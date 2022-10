A editora Simon & Schuster Audio anunciou na terça-feira que "The Trump Tapes" será lançado a 25 de outubro.

Woodward, juntamente com o colega do Washington Post Robert Costa, entrevistou Trump em 2016, quando o republicano tentava a nomeação para as eleições.

O jornalista, conhecido por ter estado na origem da investigação do escândalo Watergate, que levou à destituição do então Presidente Nixon, entrevistou 19 vezes em 2009 e 2020 o então Presidente Donald Trump, para o seu livro mais vendido sobre a administração Trump, Fúria.

"Estou aqui a fazer algo que nunca tinha feito antes, apresentando as longas e cruas entrevistas do meu trabalho", comentou Woodward, na introdução do audiolivro. "Queria pôr, o mais possível, a voz de Trump, as suas próprias palavras, lá fora, como registo histórico, para que as pessoas possam ouvir e fazer as suas próprias avaliações", acrescentou o jornalista.

A antiga primeira-dama Melania Trump, o filho Donald Trump Jr. e o vice-presidente Mike Pence estão entre os que passaram pela sala enquanto Bob Woodward e o ex-Presidente conversaram.

O audiolivro também inclui discussões de Woodward com o genro de Trump, Jared Kushner, e com o então conselheiro de segurança nacional, Robert O'Brien.