Diogo Piçarra iria estrear-se na Altice Arena, em Lisboa, no dia 28 de março. Esta quinta-feira, o músico anunciou que o concerto será adiado numa medida preventiva face ao surto de Covid-19.

"Com muita tristeza minha, mas com sentido de responsabilidade que nesta altura é obrigatório, tenho uma notícia importante para partilhar convosco: seguindo as orientações das autoridades nacionais e da Direção-Geral de Saúde, decidimos adiar o concerto da Altice Arena para o dia 12 de setembro", revelou o músico na sua conta no Instagram.

"Tenho trabalhado muito para esta noite e estou ansioso para partilhar tudo com todos vocês. No entanto, para que possamos ter a nossa noite perfeita temos que estar todos em segurança, por isso esta é a melhor solução. Os bilhetes que compraram são válidos para o concerto do dia 12 de setembro, mas caso não consigam vir nesta nova data, podem pedir a devolução nos próximos 30 dias no local onde os compraram", explicou o artista.

"Por último, não posso deixar de vos agradecer todo o apoio e compreensão. A Altice Arena está esgotada e vai acontecer no momento certo. Conto convosco dia 12 de setembro", frisou.

A epidemia do novo coronavírus (Covid-19) tem afetado a indústria do entretenimento. O Governo português divulgou esta semana o plano de contingência para o novo coronavírus.

A ministra da Saúde, Marta Temido, avançou que está previsto que "eventos com mais de cinco mil pessoas em espaços abertos sejam suspensos ou adiados, eventos com mais de mil pessoas em áreas abertas possam ser adiados ou cancelados".

Esta semana, já foram cancelados vários eventos em Portugal. Veja aqui a lista.

