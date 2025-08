O espetáculo "Thunder from Down Under", vindo diretamente de Las Vegas e que "promete incendiar os sentidos e acelerar corações", vai estar no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, de 17 a 21 de junho de 2026. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.

"O grupo australiano de entretenimento masculino que faz o mundo suspirar está a caminho de Portugal, pronto para aquecer as noites lisboetas com um espetáculo provocante e irresistível", destaca a promotora Uau em comunicado. "São noites desenhadas para libertar fantasias, viver o desejo e mergulhar num mundo onde a diversão é levada a sério", acrescenta.

Com o mote “It’s Raining Australian Men”, a produção é destinada ao público com mais de 18 anos e "oferece uma combinação explosiva de corpos esculturais, coreografias ousadas, figurinos arrojados, charme desarmante e uma ligação direta e provocadora com o público que promete ser inesquecível".

"O elenco, 100% australiano, domina o palco com uma confiança magnética e uma energia que contagia cada canto da sala. A sensualidade, a adrenalina e o humor são ingredientes principais de uma noite pensada para libertar fantasias e viver sem filtros", pode ler-se no comunicado.

Com mais de 30 anos de carreira, mais de 12 mil espetáculos apresentados em 23 países e mais de 7 milhões de bilhetes vendidos, o grupo mantém atualmente uma residência permanente em Las Vegas, no Excalibur Hotel & Casino.