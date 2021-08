Ao Correio da Manhã, uma fonte do Hospital Amadora-Sintra confirmou que Artur Albarran, de 68 anos, continua internado nos cuidados intensivos. O jornalista mantém-se em "estado crítico, mas estável".

Artur Albarran encontra-se internado devido a complicações relacionadas com a COVID-19.

"Confirmamos que o estado de saúde do nosso doente, internado em enfermaria, se agravou e teve que ser admitido na UCI, estando a receber cuidados de saúde diferenciados", confirmou fonte do hospital ao jornal no passado dia 24 de agosto.

Artur Albarran conta com uma longa carreira no pequeno ecrã, tendo trabalhado na RTP1, SIC e TVI.